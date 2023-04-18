В Вологде нашли мужчину, который напал на 12-летнюю девочку в сентябре прошлого года

В Вологде установлен мужчина, напавший на малолетнюю девочку в сентябре прошлого года

«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Вологодской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 30 сентября 2022 года по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено мужчине 1974 г. р. Также ему инкриминируется совершение кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и 4-х эпизодов кражи с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище (п. „б“ ч. 2 ст. 158 УК РФ)», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

30 сентября 2022 года в период с 12 до 14 часов подозреваемый встретил идущую между гаражей на Лечебной 12-летнюю девочку и напал на нее, утащив в безлюдное место. Девочка сумела сбежать с места происшествия и сообщить обо всем родителям. После поступления информации в правоохранительные органы незамедлительно было возбуждено уголовное дело, производство которого руководством следственного управления было поручено подразделению областного аппарата, занимающегося расследованием особо важных дел.

«Первоначальная работа по раскрытию насильственного преступления в отношении малолетнего осуществлялась следственно-оперативной группой, в состав которой вошли опытные следователи и криминалисты СУ, сотрудники следственного отдела по г. Вологда, уголовного розыска и иных подразделений УМВД России по Вологодской области. Детально анализировались все получаемые в ходе работы сведения, допрашивались местные жители и лица, которые могли сообщить следствию значимую информацию, отрабатывались и сопоставлялись оперативные данные, проверялся контингент лиц, состоящих на специализированных учетах, в том числе лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за насильственные преступления. В результате четкой и слаженной работы следственно-оперативной группы, а также благодаря возможностям современных экспертиз, злоумышленник был изобличен и установлен. Им оказался не имевший места регистрации и постоянного места жительства, ранее многократно привлекавшийся к уголовной ответственности, преимущественно за хищения, уроженец Московской области, на момент изобличения — подследственный по уголовным делам, находящимся в производстве органов внутренних дел. В марте 2023 года уголовное дело по фактам совершения в прошлом и в текущем году в областном центре пяти эпизодов краж, инкриминируемых мужчине, было передано из органов полиции в СУ СК России по Вологодской области и соединено в одно производство с расследуемым уголовным делом в отношении малолетней девочки», — рассказали в следственном управлении.

В ходе расследования было также установлено, что в октябре мужчина похитил 55 тысяч рублей из незапертого автомобиля «Нива Шевроле» на Петразоводской, в начале ноября незаконно проник в помещение торгового павильона на Мишкольцской, откуда похитил 4,5 тысяч рублей, и продукты питания; в середине ноября — похитил продукты на сумму 6 тыс. рублей из офиса на Архангельской; в начале января — незаконно проник в подвальное помещение дома на улице Маршала Конева, откуда похитил имущество ТСЖ стоимостью 5 тысяч рублей; а в середине января — незаконно проникнув в деревянный строительный вагон на Конева и похитил из него сумку, предметы одежды и иное имущество стоимостью более 3,5 тысяч рублей.



В настоящее время заключенному под стражу фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях.