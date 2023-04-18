В Вологде учительница через суд взыскала деньги с блогера, который оклеветал ее в соцсети

18.04.2023 [Общество]

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы, работающей учителем, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Установлено, что в марте 2022 года истец — классный руководитель — после окончания уроков сопроводила учеников первого класса в раздевалку на первом этаже школы.

«В это время в раздевалке одновременно переодеваются ученики всех 1 и 4 классов, приходят на уроки четыре вторых и два третьих класса, примерно около 350 человек. Заметив давку в дверях, преподаватель ограничила вход детей в раздевалку, дав возможность покинуть помещение тем, кто находился в тот момент внутри», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Несколько учениц, в том числе дочь ответчицы, попытались пройти внутрь, но истец преградила им путь и рукой завела их себе за спину, объяснив, что нужно сначала выпустить других детей.

«Через некоторое время в школу пришла мать девочки и предъявила завучу школы претензию, что истец схватила ее ребенка и причинила вред здоровью. Ответчик является блогером, развивает социальные сети и на своей открытой странице в социальной сети „Вконтакте“ на протяжении нескольких дней активно размещала недостоверные публикации, истории, писала комментарии, порочащие честь и достоинство учителя», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Учительница обратилась в суд и предоставила доказательства того, что не применяла в адрес дочери ответчика физического насилия. Её позиция подтвердилась материалами служебной проверки и показаниями директора школы.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что некоторые публикации ответчика порочат честь, достоинство и деловую репутацию преподавателя и суд при таких обстоятельствах обязал блогера разместить на своей странице опровержения этих постов, а также выплатить истцу 50 000 рублей компенсации морального вреда.

Тэги: учителя, репутация, клевета, блогеры, иск, суд, решение суда

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия
На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
В Кадуе попала под поезд и погибла 13-летняя девочка
В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране
В Вологде из окна общежития выпала женщина
За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза
Паводок в Великом Устюге: затор в 20 км, передвижение на лодках и перекачка воды в затопленные деревни
Вологжанку будут судить за убийство случайной знакомой
В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука
МФЦ Сокольского округа решил закупить себе Haval F7x или эквивалент

Похожие новости

Воспитателей и учителей Вологодской области будут обучать вести паблики в соцсетях

Методика для образовательных учреждений будет опубликована весной 2023 года

1224
0

Более 60 педагогов, работающих в сельских школах, получили единовременную выплату

Решением парламентариев размер единовременной выплаты увеличился со 100 до 500 тысяч рублей. Вместе с этим, вырос и срок обязательного трудоустройства педагога с 3 до 5 лет

1110
0

Чуть больше 1% соискателей в Вологодской области ищут работу учителя

Чаще всего вакансии учителя ищут женщины

1132
0

В Вологодской области работает 8,5 тысяч учителей

Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник – День учителя

964
0

В Вологодской области не хватает 450 учителей

Больше всего востребованы преподаватели математики, физики и информатики

1722
0

Треть рабочего времени учителя тратят на заполнение отчетов

Учителей планируют освободить от заполнения излишней документации

1448
0

Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей

В этом году в конкурсе участвуют 24 педагога из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Тарногского и Череповецкого районов

1674
0

Виртуальную выставку документов «Война и школа» организовал Госархив Вологодской области

Выставка посвящена деятельности системы образования в период Великой Отечественной войны

1492
0

Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой

Она ушла из жизни 24 ноября

6096
0

В школах Великоустюгского района не хватает учителей

Хуже всего дела обстоят в Аристово и Полдарсе

2630
0

По 500 тысяч рублей выплатят молодым сельским учителям в Вологодской области

Это будет единовременная выплата

2584
0

В Вологодской области открыт прием заявок на участие в проекте «Земский учитель»

Учителям, которые решат переехать на работу в сельскую местность, выплачивают по миллиону рублей

4521
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Шекснинском районе насмерть разбился водитель вездехода
Для достижения цели киберпреступникам нужно в среднем 7 дней
Анастасия Маркова завоевала серебряную медаль чемпионата России по плаванию
Вологжанина лишили прав за наезд на собаку
В Вытегорском районе пенсионер погиб при пожаре
Оптика «Сияние» — больше, чем просто салон
Бесплатно пройти обучение в документальной кинолаборатории смогут жители Вологодской области от 16 до 45 лет
 
17.04.2023 [Общество]

В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде

1413
0
17.04.2023 [БлогоVO]

Христос Воскресе! Пасхальные традиции Череповецкой земли

259
0
13.04.2023 [Обзор Прессы]

Как Вологда стала центром производства дешевых вездеходов из бэушных деталей

1981
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика