В Вологде учительница через суд взыскала деньги с блогера, который оклеветал ее в соцсети

В Вологде суд рассмотрел иск местной жительницы, работающей учителем, о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Установлено, что в марте 2022 года истец — классный руководитель — после окончания уроков сопроводила учеников первого класса в раздевалку на первом этаже школы.

«В это время в раздевалке одновременно переодеваются ученики всех 1 и 4 классов, приходят на уроки четыре вторых и два третьих класса, примерно около 350 человек. Заметив давку в дверях, преподаватель ограничила вход детей в раздевалку, дав возможность покинуть помещение тем, кто находился в тот момент внутри», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Несколько учениц, в том числе дочь ответчицы, попытались пройти внутрь, но истец преградила им путь и рукой завела их себе за спину, объяснив, что нужно сначала выпустить других детей.

«Через некоторое время в школу пришла мать девочки и предъявила завучу школы претензию, что истец схватила ее ребенка и причинила вред здоровью. Ответчик является блогером, развивает социальные сети и на своей открытой странице в социальной сети „Вконтакте“ на протяжении нескольких дней активно размещала недостоверные публикации, истории, писала комментарии, порочащие честь и достоинство учителя», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Учительница обратилась в суд и предоставила доказательства того, что не применяла в адрес дочери ответчика физического насилия. Её позиция подтвердилась материалами служебной проверки и показаниями директора школы.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что некоторые публикации ответчика порочат честь, достоинство и деловую репутацию преподавателя и суд при таких обстоятельствах обязал блогера разместить на своей странице опровержения этих постов, а также выплатить истцу 50 000 рублей компенсации морального вреда.