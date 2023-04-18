Лекция о мастерах западноевропейской гравюры 16-19 веков пройдет в Вологде 22 апреля

18.04.2023 [Культура]

Лекция «Мастера западноевропейской гравюры из собрания Вологодской областной картинной галереи» пройдет 22 апреля в Шаламовском доме в Вологде.

Прочитает лекцию старший научный сотрудник отдела русского искусства Вологодской картинной галереи Елизавета Коновалова.

– Елизавета Александровна расскажет о произведениях крупных итальянских, французских, английских и голландских граверов 16 – 19 веков. В их числе такие прославленные мастера, как Джованни-Баттиста Пиранези, Франческо Бартолоцци, Густав Доре. Это работы на библейскую и античную тематику, аллегорические, архитектурные и жанровые композиции, портрет, – говорится в анонсе. 

Графические листы хранятся в запасниках и экспонируются в течение недолгого времени только на тематических выставках, поэтому получить представление об этом ценном фондовом материале можно фактически только на лекции.

Начало лекции 22 апреля в 16:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Запись на лекцию по телефонам: (8172) 72-12-56, 72-14-07.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: выставка, гравюры, история

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