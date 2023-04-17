Жительница Сокола попросила главного следователя Вологодской области разобраться в обстоятельствах смерти ее полуторамесячной дочери

Руководитель СУ СК России по Вологодской области Геннадий Яшин в минувшую пятницу провел личный прием жителей города Сокол Вологодской области.

В числе граждан, обратившихся на прием, мама, потерявшая свою полуторамесячную дочь. Женщина попросила попросила Геннадия Яшина разобраться в обстоятельствах смерти ее ребенка. Со слов женщины, скорая медицинская помощь по вызову транспортировала грудную девочку из дома в лечебное учреждение областного центра, где та скоропостижно скончалась. Женщина попросила взять на контроль сложившуюся ситуацию и привлечь к ответственности медицинских работников.

Руководитель следственного управления поручил руководителю следственного отдела по г. Вологда незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить о первоначальных результатах предварительного расследования, ход которого поставлен на контроль в областном аппарате ведомства.