Сокольчане вернулись с медалями с открытого турнира Ленинградской области по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В. Е. Стукалова.
Соревнования прошли в городе Бокситогорск с 14 по 16 апреля. В них приняли участие 170 борцов из различных регионов России, в трех возрастных категориях, юноши и девушки 14 — 15 лет, 16 — 17 лет, юниоры и юниорки 18 — 20 лет.
Вологодскую область представляли воспитанники сокольской школы борьбы под руководством тренера Николая Шашерина.
Сокольчане завоевали три медали, по одной каждого достоинства, «золото», «серебро» и «бронзу». Победу в весовой категории до 70 кг. одержал Александр Гусев.
Сокольчане вернулись с медалями с открытого турнира Ленинградской области по вольной борьбе
Сокольчане вернулись с медалями с открытого турнира Ленинградской области по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В. Е. Стукалова.
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