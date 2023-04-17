Сокольчане вернулись с медалями с открытого турнира Ленинградской области по вольной борьбе

17.04.2023 [Спорт]

Сокольчане вернулись с медалями с открытого турнира Ленинградской области по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза В. Е. Стукалова.

Соревнования прошли в городе Бокситогорск с 14 по 16 апреля. В них приняли участие 170 борцов из различных регионов России, в трех возрастных категориях, юноши и девушки 14 — 15 лет, 16 — 17 лет, юниоры и юниорки 18 — 20 лет.

Вологодскую область представляли воспитанники сокольской школы борьбы под руководством тренера Николая Шашерина.

Сокольчане завоевали три медали, по одной каждого достоинства, «золото», «серебро» и «бронзу». Победу в весовой категории до 70 кг. одержал Александр Гусев.

Тэги: вольная борьба

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