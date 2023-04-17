В Вологодской области до 14 мая введен особый противопожарный режим

С сегодняшнего дня до 14 мая в Вологодской области действует особый противопожарный режим.

«Сухая погода создает риск возникновения пожаров. Особенно они опасны вблизи населенных пунктов. Ежегодно весной мы фиксируем пал сухой травы. В регионе произошло уже 73 случая», — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Чтобы не допустить распространения огня на населенные пункты, с сегодняшнего дня вводятся дополнительные требования к пожарной безопасности:

запрещается выжигать сухую траву на землях всех категорий;

запрещается разведение костров, сжигание мусора, листвы в населенных пунктах;

запрещается посещать торфяники.



Все экстренные службы переведены в режим готовности к любым ситуациям, чтобы при необходимости действовать оперативно.