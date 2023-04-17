На нацпроект «Демография» в Вологодской области направят 3,5 млрд рублей в 2023 году

Вологодской области на нацпроект «Демография» выделено 3,5 млрд рублей.

«Нацпроект „Демография“ — один из первых по значимости проектов, который касается всех вологжан. Он подразумевает и помощь семьям при рождении детей, и содействие занятости, и поддержку людей старшего поколения, и мотивацию к здоровому образу жизни, и развитие спорта в регионе. В 2023 году из областного бюджета на эти цели будет выделено 2 млрд рублей, из федерального бюджета — еще 1,5 млрд рублей», — сообщила заместитель губернатора, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Финансовая поддержка семей при рождении детей включает предоставление ежемесячных денежных выплат на третьего и каждого последующего ребенка, а также другие выплаты многодетным семьям: единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка, денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, региональный материнский капитал, «земельные сертификаты», компенсация процентной ставки по ипотеке.

В целях содействия занятости вологжан создаются дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, ремонтируются отделения занятости населения, организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, организацию временного трудоустройства.

Для граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, предусмотрено проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Также начинается строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов в селе Молочное.