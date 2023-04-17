На нацпроект «Демография» в Вологодской области направят 3,5 млрд рублей в 2023 году

17.04.2023 [Общество]

Вологодской области на нацпроект «Демография» выделено 3,5 млрд рублей.

«Нацпроект „Демография“ — один из первых по значимости проектов, который касается всех вологжан. Он подразумевает и помощь семьям при рождении детей, и содействие занятости, и поддержку людей старшего поколения, и мотивацию к здоровому образу жизни, и развитие спорта в регионе. В 2023 году из областного бюджета на эти цели будет выделено 2 млрд рублей, из федерального бюджета — еще 1,5 млрд рублей», — сообщила заместитель губернатора, начальник Департамента финансов области Татьяна Голыгина.

Финансовая поддержка семей при рождении детей включает предоставление ежемесячных денежных выплат на третьего и каждого последующего ребенка, а также другие выплаты многодетным семьям: единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка, денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, региональный материнский капитал, «земельные сертификаты», компенсация процентной ставки по ипотеке.

В целях содействия занятости вологжан создаются дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, ремонтируются отделения занятости населения, организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, реализуются дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда, организацию временного трудоустройства.

Для граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, предусмотрено проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Также начинается строительство дома социального обслуживания для престарелых и инвалидов в селе Молочное.

 

Тэги: нацпроекты, демография

ТОП НЕДЕЛИ

В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия
На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
В Кадуе попала под поезд и погибла 13-летняя девочка
В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране
За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза
В Вологодском округе 18-летний юноша до смерти избил случайного знакомого
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Паводок в Великом Устюге: затор в 20 км, передвижение на лодках и перекачка воды в затопленные деревни
Вологжанку будут судить за убийство случайной знакомой
Жительница Череповца получила травму, провалившись в глубокую яму в городе

Похожие новости

Главе Великоустюгского округа объявлено предостережение о недопустимости срыва реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев провел рабочее совещание в Великом Устюге

1105
0

В 2021 году департамент здравоохранения Вологодской области не выполнил 22 показателя из 54 по нацпроектам

При этом деньги были освоены

1191
0

Победитель конкурса «Моя школа» получит медиацентр за 700 тысяч рублей

Меньше 30 дней осталось до завершения приема заявок на участие в конкурсе видеороликов «Моя школа»

1037
0

Школьники и учителя Вологодчины могут выиграть крутые призы

Приз — крутой медиацентр

1026
0

«Национальные проекты» подарят медиацентр одной из школ Вологодчины

Компания запускает конкурс авторских видеороликов «Моя школа»

1214
0

Новая школа на 1500 мест появится в Северо-Западном федеральном округе в 2024 году

В оснащении учреждения непосредственное участие пример вологодская компания

1416
0

Более 70 национальных проектов по всей России реализовала вологодская компания

Нацпроекты были реализованы в сфере образования, культуры и спорта.

1578
0

В Кадникове модернизируют водопровод

После модернизации водопровода 3600 горожан должны быть обеспечены качественной питьевой водой, соответствующей нормативам

909
0

Жители Бабаево жалуются на мутную воду в кране, несмотря на то, что в городе построены новые очистные сооружения

Одна из жительниц заказала испытания воды, мутность оказалась повышена в два раза

1543
0

Прокуратура: в Вологодской области может сорваться реализация двух нацпроектов

Это касается «Культуры» и «Здравоохранения»

3472
0

Финансирование строительства объектов по нацпрограммам будет пересмотрено

Это связано с удорожанием строительных материалов

2361
0

Прокурор Вологодской области потребовал образовательные организации в Вытегорском районе поставить на учёт квадрокоптеры

Оборудование было приобретено в рамках нацпроекта «Образование» ещё полтора года назад, но не использовалось

2162
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На нацпроект «Демография» в Вологодской области направят 3,5 млрд рублей в 2023 году
Вологодский пенсионер две ночи провел в снежном лесу и выжил
В Череповецком районе в пожаре погибло два человека
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В Великоустюгском округе задержан педофил
Двоих жителей Вологды будут судить за наемное убийство пятнадцатилетней давности
Классные руководители, чьи ученики выберут для поступления вологодские вузы и колледжи, получат премию
 
17.04.2023 [Общество]

В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде

331
0
14.04.2023 [БлогоVO]

Совсем другие впечатления произвело на нас очередное посещение дома-интерната в Грязовце

768
0
13.04.2023 [Обзор Прессы]

Как Вологда стала центром производства дешевых вездеходов из бэушных деталей

1741
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика