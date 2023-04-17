В Череповецком районе в пожаре погибло два человека

В ночь с 16 на 17 апреля в деревне Ладыгино Череповецкого района произошёл пожар. Загорелся одноэтажный частный дом на улице Ладыгинской. В пожаре погибло два человека.
Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Огнём уничтожена часть дома с крыльцом и кровля.
«На месте спасателями обнаружены двое погибших — женщина 1957 г. р. (собственница) и мужчина 1952 г. р. В ликвидации пожара участвовали 9 человек личного состава и 5 единиц техники. Предварительной причиной трагедии специалисты называют неосторожное обращение с огнём со стороны погибших. Главное управления напоминает, огонь не прощает ошибок. Будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких», — сообщают ГУ МЧС по Вологодской области.