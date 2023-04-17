В Череповецком районе в пожаре погибло два человека

В ночь с 16 на 17 апреля в деревне Ладыгино Череповецкого района произошёл пожар. Загорелся одноэтажный частный дом на улице Ладыгинской. В пожаре погибло два человека.

Общая площадь пожара составила 50 кв. м. Огнём уничтожена часть дома с крыльцом и кровля.