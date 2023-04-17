В Великоустюгском округе задержан педофил

В Великоустюгском округе взяли под стражу мужчину, которой подозревается в изначиловании девочки, не достигшей 14 лет.



Великоустюгский районный суд заключил под стражу 68-летнего мужчину, который подозревается в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.



Местный житель подозревается в совершении особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы малолетней, за которое уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. На время следствия его заключили под стражу на 2 месяца.



Установлено, что мужчина злоупотребляет спиртными напитками, преступление, в котором подозревается также совершил в состоянии алкогольного опьянения после длительного употребления спиртных напитков, проживает в одном населенном пункте с малолетней потерпевшей. В день совершения преступления пенсионер пытался совершить аналогичные действия в отношении других малолетних девочек у здания школы в г. Красавино.. Сообщает пресс-служба судов Вологодской области.



По данному факту возбуждено уголовное дело.