Двоих жителей Вологды будут судить за наемное убийство пятнадцатилетней давности

Перед судом предстанут два жителя города Вологды за убийство по найму, совершенному более 15 лет назад. Обвинительное заключение утверждено прокурором Междуреченского района.

В совершении преступлении обвиняются 65-летняя женщина, которая считается организатором и 55-летний мужчина, которые подозревается непосредственно в убийстве.

«По версии следствия, в апреле 2007 года обвиняемые договорились о совершении убийства супруга женщины за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США. В середине апреля 2007 года, действуя согласно разработанному плану, обвиняемый мужчина с мужем женщины выехал в Междуреченский район и применяя орудие с режущими свойствами убил последнего. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый спрятал труп, закопав его в болотистой местности», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В настоящее время прокуратурой района обеспечивается выполнение требований уголовно-процессуального законодательства по вручению обвиняемым копий обвинительного заключения и последующему направлению уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.