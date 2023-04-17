Двоих жителей Вологды будут судить за наемное убийство пятнадцатилетней давности

17.04.2023 [Происшествия]

Перед судом предстанут два жителя города Вологды за убийство по найму, совершенному более 15 лет назад. Обвинительное заключение утверждено прокурором Междуреченского района.

В совершении преступлении обвиняются 65-летняя женщина, которая считается организатором и 55-летний мужчина, которые подозревается непосредственно в убийстве. 

«По версии следствия, в апреле 2007 года обвиняемые договорились о совершении убийства супруга женщины за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. долларов США. В середине апреля 2007 года, действуя согласно разработанному плану, обвиняемый мужчина с мужем женщины выехал в Междуреченский район и применяя орудие с режущими свойствами убил последнего. С целью сокрытия следов преступления обвиняемый спрятал труп, закопав его в болотистой местности», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В настоящее время прокуратурой района обеспечивается выполнение требований уголовно-процессуального законодательства по вручению обвиняемым копий обвинительного заключения и последующему направлению уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: суд, убийство, наемное убийство

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