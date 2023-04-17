Классные руководители, чьи ученики выберут для поступления вологодские вузы и колледжи, получат премию

17.04.2023 [Общество]

Премией губернатора «За верность родной земле» наградят 25 классных руководителей в школах. 50 тысяч рублей получат учителя, чьи ученики поступят в вологодские вузы и колледжи. Но есть условия, в учебные заведения региона должны поступить не меньше 98% выпускников девятого класса и не меньше 72,5% выпускников одиннадцатого класса. 

Премию вручат по итогам учебного года на конкурсной основе.

«Устанавливается 25 ежегодных премий, 50 тысяч рублей каждая. Премию будут присуждать классным руководителям девятых и одиннадцатых классов, ориентирующим выпускников на получение образования в регионе», — пояснила заместитель губернатора Лариса Каманина.

Если соискателей премии будет больше 25, специалисты оценят работу классного руководителя по дополнительным критериям. Положение о премии размещено на портале правовой информации.

 

Тэги: вузы, колледжи

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