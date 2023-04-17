Жители Вологодской области стали в два раза чаще получать приглашания на иностранные вакансии

17.04.2023 [Общество]

 

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные резюме жителей Вологодской области в первом квартале 2023 года. Оказалось, что вологжане стали чаще получать приглашения на иностранные вакансии.

Так, за январь–март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме, размещенных соискателями из России: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Отметим, что речь идет именно о стране, указанной в вакансии, при этом сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской. Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили в том числе и около 300 резюме, созданных соискателями из Вологодской области. Чаще всего это были вакансии из Беларуси (33%) и Казахстана (29%), а также Грузии (10%), Кыргызстана, Узбекистана и США (по 6%), Турции (3%), Армении (по 2%)», — уточняют эксперты платформы. 

В целом интерес к российским соискателям наиболее заметно вырос в таких странах, как Индонезия (год назад было зафиксировано всего четыре приглашения, в начале 2023 — уже 170), Сербия (с 51 приглашения до 428), Мексика (с 11 до 63), ОАЭ (с 438 до 2,2 тыс.), Турция (с 959 до 4,6 тыс.), Кыргызстан (с 1,2 тыс. до 4,7 тыс.) и США (с 1,1 тыс. до 4,3 тыс.). Также можно выделить Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию, Португалию: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали россиян, либо это было единичные случаи, но в 2023 году приглашения выросли до нескольких десятков. 

В то же время в первом квартале текущего года российские резюме не получили ни одного приглашения на вакансии из Бангладеш, Исландии и Норвегии, хотя в первом квартале прошлого года в каждом случае насчитывалось по несколько сотен приглашений. Кроме того, интерес к российским соискателям заметно снизился в Словакии (с 297 приглашений до 9), Франции (с 93 до 3), Великобритании (с 212 до 19), Латвии (с 88 до 9), Италии (с 77 до 19), Польше (с 1,1 тыс. до 327), Финляндии (со 101 до 34). 

 

 

 

Тэги: работа, вакансии

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