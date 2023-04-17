Вологжанин одержал победу на Чемпионате России по тяжёлой атлетике в категории Masters



Соревнования прошли в Бугульмt (Республика Татарстан) с 12 по 16 апреля. В них приняли участие более 200 спортсменов старше 30 лет, со всех регионов России и Республики Беларусь.



Наш город представлял Евгений Яскунов, спортсмен клуба «GladiNator». Вологжанин стал победителем в весовой категории до 55 кг.