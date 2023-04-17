Встреча с ликвидаторами аварии на чернобыльской АЭС пройдет в Вологде 20 апреля

Встреча с ликвидаторами аварии на чернобыльской АЭС пройдет в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина 20 апреля.

– Перед участниками мероприятия выступят члены Вологодской городской общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль»: Акжигитов Якуб бай Закиржанович, Сергей Михайлович Норкин, Василий Александрович Надежичев и другие, – говорится в анонсе мероприятия.

На встрече будут демонстрироваться презентация и кадры кинохроники из архивов приглашенных гостей.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Был разрушен реактор четвертого энергоблока. В воздух попали тысячи тонн радиоактивной пыли. Общая площадь заражения достигла почти 200 тысяч квадратных километров.

Наибольшую дозу облучения получили ликвидаторы аварии, в общей сложности около 800 тысяч человек. Среди них около 1,5 тысяч жителей Вологодской области.

Начало встречи 20 апреля в 13:00 в областной библиотеке по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, конференц-зал.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (12+).