В Оренбурге бродячие собаки загрызли мальчика

16.04.2023 [Общество]

В Промышленном районе Оренбурга стая бродячих собак напала на мальчика. От полученных травм он умер на месте. Региональное управление СКР возбудило дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, инцидент произошел неподалеку от гаражного кооператива на Кольцевой улице. Там же было найдено тело мальчика, на котором «обнаружены рвано-укушенные раны». СКР проверит всех ответственных за организацию отлова бродячих животных в Оренбурге.

Тэги: собаки, бродячие животные, смерть

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