В Вологде появился новый пункт полиции

Участковый пункт полиции № 28 разместился по адресу ул. Возрождения, д. 51. В торжественной церемонии открытия принял участие Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Охмыльцево — новый микрорайон, который еще продолжает строиться. Мы построили здесь два детских сада, есть современная школа на 1000 мест. Конечно, не хватало нового современного пункта участковых. В феврале прошлого года во время Публичного отчета жители микрорайона обратились ко мне с такой инициативой. Вопрос проработали совместно с УМВД России по г. Вологде и депутатами Вологодской городской Думы. И вот сегодня мы открыли опорный пункт, который находится в непосредственной близости к жителям. Помещение, которое получили полицейские современное, светлое и удобное. Мы спокойны за общественный порядок в этом районе Вологды», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

На создание опорного пункта в микрорайоне было выделено 7,3 млн рублей из городского бюджета. Участковый пункт № 28 будет обслуживать порядка 30 тысяч жителей микрорайонов Охмыльцево, Южный, д. Чернышово и садоводческого товарищества «Содема». Вся территория разделена на три административных участка.

«Прекрасное событие. Здорово, когда у сотрудников есть хорошее и уютное рабочее место. Для вологжан это тоже станет подарком, хорошо, когда есть куда обратиться. Это очень важно, потому что участковые в первую очередь взаимодействуют с гражданами, к ним идут с проблемами, обращаются за помощью. Думаю, что это будет хорошей традицией, когда в новых микрорайонах будут открываться участковые пункты. Это упрощает нашу работу и помогает гражданам», — прокомментировал начальник УМВД России по Вологодской области Павел Серов.

До открытия опорного пункта на ул. Возрождения за помощью жильцы обращались в полицейский участок на ул. Костромской, который находится довольно далеко.

«Все желали и надеялись, что пункт появится. Самый молодежный район города, здесь очень много жилого фонда, который снимается. Создается определенное напряжение. Поэтому ситуация с правопорядком находится в центре внимания. Нужен был участковый, который находится ближе к нам», — говорит житель микрорайона Вячеслав Шагин.

Пункт будет работать по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, в субботу — с 15.00 до 16.00.

Добавим, сейчас обсуждается создание опорных пунктов в других строящихся микрорайонах города. В частности, во время Публичного отчета Мэр заявил, что опорные пункты планируется также создать в микрорайоне Зеленый город и на ул. Архангельской.