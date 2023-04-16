Футболисты вологодского «Динамо» одержали первую победу в весенней чести сезона чемпионата Второй лиги

16.04.2023 [Спорт]

Футболисты вологодского «Динамо» одержали первую победу в весенней чести сезона чемпионата Второй лиги.

В третьем туре Группы 2А, вологжане на выезде встречались «Луки Энергия», из Великих Лук.Счёт в матче, после розыгрыша углового, открыл Михаил Канаев уже на 7-й минуте. А на 15-й "бело-синие" получили возможность разыграть штрафной в центре поля, последовала длинная передача прямо в штрафную соперника и нападающий «Динамо» Илья Голятов удваивает преимущество своей команды.

В дальнейшем команда Рудольфа Чесалова сыграла по счёту, доведя матч до победы - 2:0.

«В первую очередь хочу поздравить всю команду, руководство, болельщиков с первой победой в этом году. Футболисты большие молодцы, Конечно у нас первый тайм получился лучше, сыграли как планировали. Во втором тайме, в силу объективных причин, может быть не получилась та игра которую хотели демонстрировать. Но в целом результатом довольны и это самое главное. Всех причастных, болельщиков и работников клуба с победой», сказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер «Динамо» Вологда, Рудольф Чесалов.

Вологжане набирают 15 очков и размещаются на 7 строчке турнирной таблицы. В следующем туре, 23 апреля, "динамовцы" в Санкт-Петербурге против «Звезды».
 

Тэги: Футбол

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