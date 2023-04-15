Вологжанка вошла в шестерку сильнейших на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам

15.04.2023 [Спорт]

Вологодская лыжница Светлана Заборская вошла в шестерку сильнейших на Чемпионате России по лыжным гонкам.

На масс-старт в Апатитах Мурманской области в субботу вышли 64 человека. Спортсменкам предстояло преодолеть 50-километровую дистанцию. До финиша добрались 58 спортсменок, а остальные по разным причинам сошли с трассы

Заборская, представлявшая на соревнованиях Вологодскую и Архангельскую области, заняла 6 место, показав результат 2:03:59.9. Её отставание от тройки призёров составило чуть больше 12 секунд. Победительницей марафона стала Наталья Непряева из Архангельской области, на втором месте калужанка Майя Якунина, третья — петербурженка Евгения Крупецкая.

Ещё одна представительница Вологодской области — Арина Каличева — не вышла на старт.

Отметим, что эта гонка завершала женскую часть чемпионата России. Завтра в Мончегорске на 70-километровую дистанцию выйдут мужчины.

Тэги: спорт, лыжи, соревнования

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