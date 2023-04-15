В Великом Устюге 70-летний пенсионер подозревается в убийстве внука

15.04.2023 [Происшествия]

В Великом Устюге следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего местного жителя.

«Ранним утром 14 апреля 2023 года 70-летний житель дома, расположенного на ул. Космонавтов в г. Великий Устюг, позвонил в полицию и сообщил о совершенном убийстве. Прибывшие в его квартиру правоохранители обнаружили тело внука умершей супруги звонившего мужчины, который на протяжении нескольких лет проживал с ним совместно», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчину задержали и он пояснил, что убитый приходится ему неродным внуком. При жизни тот злоупотреблял спиртным и вёл асоциальный образ жизни. Накануне он ушёл из дома и вернулся вечером пьяным. Пенсионер ударил его ножом из-за возникшей между ними ссоры.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пенсионер, родственники, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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