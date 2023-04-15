Житель Шекснинского района отобрал продукты у соседки по общежитию

15.04.2023 [Происшествия]

В Шекснинском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже. О случившемся заявила 62-летняя потерпевшая.

«Женщина рассказала, что поздно вечером к ней вломился сосед по общежитию и сразу направился к холодильнику. Попытки пенсионерка безуспешно пыталась его остановить. Оттолкнув заявительницу, злоумышленник сложил продукты питания в пакет и убежал», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Сумма ущерба составила около 3000 рублей. 35-летнего подозреваемого задержали в течение получаса. Он признался в содеянном. Украденные продукты изъяли и вернули потерпевшей. По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Тэги: грабеж, пенсионерка, уголовное дело

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