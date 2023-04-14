В Великоустюгском районе пьяный водитель наехал на сожительницу в гараже

14.04.2023 [Происшествия]

В Великоустюгском районе суд вынес приговор местному жителю, который наехал на сожительницу за рулём авто, сообщает «Великий Устюг Инфо».

«Летним вечером 42-летний подвыпивший житель одного из поселков Великоустюгского района заезжал в гараж с проезжей части. Увидел свою сожительницу, стоящую внутри гаража, и, потеряв контроль над траекторией движения своего автомобиля, наехал на женщину», — говорится в сообщении.

Женщина получила травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью. Суд приговорил водителя к трём годам лишения свободы условно и запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. В пользу пострадавшей с него также взыскали 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и 8000 рублей возмещения расходов на лечение.

Тэги: ДТП, вред здоровью, суд, приговор, взыскание

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