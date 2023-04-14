За 50 лет количество сельских жителей в Вологодской области сократилось в два раза

Вологдастат отчитался, что за последние 50 лет сельское население Вологодской области сократилось в два раза.

Так, по данным статистики в январе 1973 года в сельских поселениях Вологодской области проживало более 610 000 человек. На январь 2023 года на сельских территориях региона проживало 310 000 человек.

Городское население в 1973 году составляло более 650 000 человек, сейчас - около 820 000 вологжан. В целом население Вологодской области сократилось с 1973 года более чем на 100 тысяч человек.

В январе 1973 года в регионе проживало 1 миллион 290 тысяч человек. А в январе 2023 года - около 1 миллиона 130 тысяч человек.