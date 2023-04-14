Жительница Верховажского района не могла получить наследство из-за ошибки нотариуса

14.04.2023 [Общество]

В Верховажском районе суд рассмотрел заявление местной жительницы об установлении факта принадлежности завещания.

Она пояснила, что в завещании, составленном на её имя скончавшимся супругом, специалист неправильно указал дату её рождения.

«Из-за данной ошибки нотариус по Верховажскому нотариальному округу лишён возможности выдать заявителю свидетельство о праве на наследство», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Проведя проверку, суд установил факт ошибки и удовлетворил заявление женщины.

Тэги: наследство, документы, ошибки, родственники, заявление, суд

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