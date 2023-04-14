На Сокольском ДОКе создали Корпоративный центр опережающей подготовки

14.04.2023 [Новости компаний]

Сокольский деревообрабатывающий комбинат Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») стал лидером рейтинга конкурсного отбора предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» на право создания Корпоративного центра опережающей подготовки (КЦОП). Программу реализует Министерство экономического развития Российской Федерации. Конкурс проводит НКО «Агентство развития профессионального мастерства» (Ворлдскиллс Россия) в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда». Всего было подано более 200 заявок из 50 регионов. 

 «Команда подготовила убедительную презентацию, которую мы защитили перед экспертами Минэкономразвития РФ и Агентства развития навыков и профессий. В ближайшее время будет подписано соглашение, разработана дорожная карта и начнется методичная работа по формированию корпоративного стандарта профессии мастера деревообрабатывающего производства, а в дальнейшем — и других рабочих профессий комбината. На базе принятых стандартов в дальнейшем будут разработаны программы обучения и повышения квалификации работников. Сегодня в отрасли большая конкуренция за квалифицированных специалистов, наши компетенции должны быть выше ожиданий рынка труда. У нас есть для этого все необходимое: деревянное домостроение — „на подъеме“, в цехах — современное оборудование, люди на производстве мотивированы достойным соцпакетом», — говорит гендиректор С-ДОК Константин Пастухов. 

На площадке КЦОП предприятие планирует проводить ускоренную профессиональную подготовку молодых специалистов, повышать квалификацию и оценивать компетенции действующих сотрудников, создавать высокие профстандарты рабочего места для повышения операционной эффективности. Создание центра — логичное продолжение проекта «Производительность труда», в котором комбинат принимал участие в 2021 году.  С-ДОК сформировал перечень приоритетных кадровых потребностей. 

По результатам конкурсного отбора в России корпоративные центры опережающей подготовки в 2023 году откроют 30 предприятий. Нацпроект «Производительность труда» курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.

«В текущих условиях предприятиям нужны эффективные и экономически выгодные решения, позволяющие повысить производительность, не „раздувая“ штатное расписание и грамотно используя имеющийся человеческий потенциал. Поэтому так важно, чтобы сегодня каждый сотрудник предприятия проявил личную инициативу. КЦОП устанавливают стандарты и алгоритмы оценки персонала и требований к сотрудникам, позволяющие быстро выявлять слабые места и качественно их улучшать», — подчеркивает генеральный директор Агентства развития навыков и профессий Роберт Уразов.

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Тэги: сокольский ДОК

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