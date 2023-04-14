Найден подрядчик для строительства второй умной спортплощадки в Вологде

14.04.2023 [Общество]

Определен подрядчик для строительства второй умной спортплощадки в Вологде.

Площадку построят на улице Гагарина в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» национального проекта «Демография». 

Оборудование было закуплено еще в прошлом году. В ближайшее время строители начнут работы по подготовке основания и монтажу объектов. Затем на площадке планируют высадить яблони.

Площадка включает в себя футбольное поле средних размеров (60м на 30 м), трибуну вместимостью 100 человек, беговую дорожку, баскетбольную и волейбольную площадки, а также комплекс уличных тренажеров. 

Сообщается, что на оборудовании будут размещены штрих коды. Посетители площадки с помощью мобильно приложения смогут скачать комплекс рекомендованных упражнений и заниматься самостоятельно. 

Такая же площадка сейчас строится на улице Тендрякова, рядом со школой № 28. 

– Сейчас там выполнены земляные работы, сформировано многослойное основание и установлено ограждение территории. Следующим этапом будет – укладка поля, монтаж тренажеров и установка оборудования, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Завершение строительства обеих площадок планируется в этом году. 
 

Тэги: спортивные площадки, детские площадки

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