Выставка авторских кукол Ларисы Андреевой открывается в Вологде

14.04.2023 [Культура]

Выставка авторской куклы «Кукольные истории» Ларисы Андреевой пройдет в Вологде  

Лариса Андреева сейчас работает бухгалтером, по образованию – педагог. Изготовление кукол – это ее хобби.

– Работы, представленные на выставке, выполнены в жанре авторской куклы из запекаемого пластика, валеной шерсти, текстиля. Каркас большинства кукол выполнен из проволоки, что позволяет менять позу. Куклу можно снять с подставки и придать ей сидячее положение, – говорится в анонсе мероприятия.

Помимо интерьерных кукол здесь представлены работы в стиле кукольной миниатюры, например, «Мышиный город» – из папье-маше, валеной шерсти, металла и текстиля. Елочные игрушки расписаны вручную. На выставку также предоставлены работы в жанре «бытовых зарисовок». Так, например, серия из тех работ называется «8 Марта», она посвящена женским судьбам 50-х годов 20-го века. На выставке посетители смогут увидеть несколько статуэток, выполненных из дерева, папье-маше и самозатвердевающего пластика. 

Посетить выставку можно с 14 апреля по 14 мая в центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: куклы, выставка

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