Творческие мастер-классы пройдут в Центре ремесел в Вологде 15 апреля

Мастеровой день «Апрельская капель» пройдет в Центре ремесел в Вологде 15 апреля. В марках мероприятия также состоится ярмарка мастеров народных промыслов.
– В этот день вы сможете купить подарки своим близким, принять участие в мастер-классах, – говорится в анонсе.
Выставка-продажа пройдет 15 апреля с 12:00 до 16:00 в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.
К встрече с вологжанами готовятся мастера:
- Валентина и Евгений Коменковы. Семейная мастерская «Северный игрушечник»
- Марина Александровна Тарасова, мастер народных художественных промыслов Вологодской области. Лоскутное шитье.
- Светлана Алексеевна Милова. Макраме.
- Надежда Валентиновна Калугина. Лоскутное шитье.
- Татьяна Чеснокова. Сувениры ручной работы.
- Людмила Савельева. Игрушки ручной работы.
Мероприятие рассчитано на детей и взрослых.