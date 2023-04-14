Творческие мастер-классы пройдут в Центре ремесел в Вологде 15 апреля

14.04.2023 [Культура]

Мастеровой день «Апрельская капель» пройдет в Центре ремесел в Вологде 15 апреля. В марках мероприятия также состоится ярмарка мастеров народных промыслов.

– В этот день вы сможете купить подарки своим близким, принять участие в мастер-классах, – говорится в анонсе.

Выставка-продажа пройдет 15 апреля с 12:00 до 16:00 в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

К встрече с вологжанами готовятся мастера:

Мероприятие рассчитано на детей и взрослых.
 

Тэги: мастер-классы, мастера, народные промыслы, художественные промыслы

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