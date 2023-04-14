В фойе торгового центра в Череповце у продавца конфисковали красную икру сомнительного происхождения

В торговом центре «Нео» г. Череповца жительница одной из соседних областей решила прямо в фойе распродать партию икры. Но продажа не удалась.

Поскольку торговля была несанкционированная, на это обратили внимание сотрудники УМВД по г. Череповцу и материалы проведенной проверки направили в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах.

«Кроме незаконной продажи выяснилось, что товар — „икра зернистая лососевая“ — сомнительного происхождения: без сопроводительных документов, обеспечивающих безопасность и прослеживаемость продукции; на потребительской упаковке отсутствовал единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза; на жестяных банках массой 140 г присутствовала информация: изготовитель ООО „Персей“, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Крутая, д. 42, дата изготовления 09.09.2022 г. При этом, согласно выписки из ЕГРЮЛ, деятельность юридического лица ООО „Персей“ прекращена в 2019 году. Территориальный отдел направил в суд административный протокол по факту административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.43 ч.2 КоАП РФ», — пояснили в Вологодском Роспотребнадзоре.

По решению мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 20 гражданке вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей с конфискацией 65 банок «икры» массой 140 г. Постановление вступило в законную силу.

