С начала мая на улице Панкратова в Вологде будет действовать новая схема движения.
Со 2 мая движение транспортных средств по ул. Панкратова на участке от ул. Петина до ул. Щетинина станет двухстронним для легковых транспортных средств (движение будет осуществляться по 1 полосе в каждом направлении).
Движение грузового автотранспорта по ул. Панкратова на участке от ул. Петина до ул.Шетинина остается под запретом.
На улице Панкартова в Вологде новая схема движения
С начала мая на улице Панкратова в Вологде будет действовать новая схема движения.
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