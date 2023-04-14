На улице Панкартова в Вологде новая схема движения

С начала мая на улице Панкратова в Вологде будет действовать новая схема движения.



Со 2 мая движение транспортных средств по ул. Панкратова на участке от ул. Петина до ул. Щетинина станет двухстронним для легковых транспортных средств (движение будет осуществляться по 1 полосе в каждом направлении).



Движение грузового автотранспорта по ул. Панкратова на участке от ул. Петина до ул.Шетинина остается под запретом.