На улице Панкартова в Вологде новая схема движения

14.04.2023 [Общество]

С начала мая на улице Панкратова в Вологде будет действовать новая схема движения. 

Со 2 мая движение транспортных средств по ул. Панкратова на участке от ул. Петина до ул. Щетинина станет двухстронним для легковых транспортных средств (движение будет осуществляться по 1 полосе в каждом направлении).

Движение грузового автотранспорта по ул. Панкратова на участке от ул. Петина до ул.Шетинина остается под запретом.

Тэги: схема движения

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