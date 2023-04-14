В России запретили продажу жидкостей для вейпов несовершеннолетним

Госдума приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, даже если в жидкости нет никотина. Кроме того, будет определен перечень веществ в жидкостях, запрещенных к распространению, — некоторые из таких добавок могут повышать привлекательность курения или усиливать зависимость.

Также вводится запрет на демонстрацию вейп-продукции на витринах магазинов. Будут запрещены скидки на продажу вейпов и сопутствующих им товаров.

Наказание за несоблюдение закона останется таким же, что и ответственность за нарушение закона о курении обычных сигарет. Продажа вейпов несовершеннолетним гражданам грозит штрафом от 20 до 40 тыс. рублей. Штраф должностным лицам составит от 40 до 70 тыс. рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 150 до 300 тыс. рублей.