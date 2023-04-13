МФЦ Сокольского округа решило закупить себе Haval F7x или эквивалент

МФЦ Сокольского округа решило закупить новую машину за 2 499 000 рублей. Закупка на покупку автомобиля была размещена 12 апреля.

В описании объекта закупки говорится, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2022 года выпуска, эксплуатационный пробег должен отсутствовать, перегонный — не более 20 км. Желаемый цвет автомобиля — черный

Что интересно, в закупке указана марка машины, которая требуется госслужащим. Haval F7x — это китайский кроссовер. Haval — суббренд марки Great Wall, под которым выпускают кроссоверы и внедорожники. Он есть в разных комплектациях, от которых зависит цена авто.