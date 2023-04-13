Акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 20 мая

13.04.2023 [Культура]

Ежегодная акция «Ночь музеев» пройдет в этом году 20 мая во всех регионах России. Музеи Вологодской области примут активное участие в мероприятии.

Напомним, «Ночь музеев» – это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно посетить музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции – показать возможности современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

Впервые «Ночь музеев» была проведена в Берлине в 1997 г.

– Тема акции в этом году – «История и истории». Программа будет направлена на вопросы сохранения исторической памяти, важным событиям, научным открытиям и, конечно, людям, – говорится о мероприятии на сайте Культура.рф.

Сейчас вологодские музеи работают над программой акции. Подробные расписания они опубликуют позже. Следите за новостями на нашем сайте – NewsVo.ru – Новости Вологодской области.
 
 

Тэги: Ночь музеев, музеи, акция

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