Вологжанку приговорили к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Вологодском округе

В Вологодском округе суд вынес приговор 26-летней жительнице Вологодской области, признанной виновной в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что в сентябре 2022 года подсудимая за рулём своего авто двигалась по трассе М8 в Вологодском районе со скоростью около 150 км/ч.

«В попутном направлении с автомобилем подсудимой по обочине автодороги двигались двое мужчин. В один момент транспортное средство выехало за разметку „сплошная линия“, обозначающую край проезжей части и продолжило движение по обочине проезжей части, совершив наезд на одного из пешеходов», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Пострадавший — 68-летний мужчина — скончался на месте. Подсудимая полностью признала вину, раскаялась и пояснила, что возместила расходы на погребение и частично компенсировала моральный вред.

Суд приговорил её к двум годам колонии-поселения и на два с половиной года запретил ей заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Осуждённую также обязали выплатить потерпевшим два миллиона рублей.