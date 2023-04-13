В Санкт-Петербурге подросток устроил стрельбу в школе

13.04.2023 [Общество]

Шестнадцатилетний учащийся центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга пришел в школу с пневматическим пистолетом и несколько раз выстрелил на улице и внутри здания. Четверо детей пострадали и отправлены в больницу.

По информации ГУ МВД, юношу уже привезли в отдел полиции для разбирательства, туда же приглашен его отец. В полиции пояснили, что правоохранителей вызвали преподаватели, так как на перемене после урока девятиклассник устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил в двух восьмиклассников в туалете из пневматического пистолета.

После того, как полицейские прибыли на место, выяснилось, что подросток также стрелял в двух семиклассников перед началом уроков недалеко от школы. 

 

Тэги: стрельба, школы

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