Вологодская область приглашает на работу медиков из других регионов

В Северном государственном медицинском университете прошла ярмарка вакансий, на которой представители медицинских организаций Вологодской области во главе с начальником управления кадровой политики Департамента здравоохранения области Галиной Смирновой встретились со старшекурсниками лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов. Будущим докторам рассказали о вакансиях в лечебных учреждениях Вологды, Череповца и в центральных районных больницах, об изменениях, которые происходят в медицине и перспективах. Особое внимание специалисты уделили мерам социальной поддержки.

«Для руководителей медучреждений ярмарки вакансий — это прекрасная возможность привлечь в свою команду новых, энергичных и целеустремленных специалистов, готовых совершенствовать знания и помогать людям, — отметил начальник Департамента здравоохранения области Алексей Плотников. — При трудоустройстве в сельские населенные пункты доктора могут воспользоваться единовременными выплатами от 500 тысяч до 1,5 млн рублей. По инициативе Губернатора области Олега Кувшинникова первые три года после трудоустройства участковые врачи-педиатры, врачи-терапевты и специалисты скорой помощи получают ежемесячную доплату 10 тысяч рублей».

Отдельные меры поддержки введены на уровне муниципалитетов. Так, в Череповце медики могут воспользоваться компенсациями при найме жилья, а также единовременной социальной выплатой за счет средств городского бюджета в размере 500 тысяч рублей на приобретение жилья и субсидированием части ежемесячного платежа по ипотеке, также им предоставляют социальное жилье. В Вологде для медицинских работников действует льготная ипотека, компенсация при найме жилья.

На данный момент в медицинских вузах страны только по целевым направлениям от Вологодской области обучаются 1120 студентов и 197 ординаторов. Каждому целевику выплачивают ежемесячную стипендию от региона в размере 4 тысяч рублей.