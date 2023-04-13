Жительницу Верховажья, сделавшую сына соучастником кражи, лишили родительских прав

13.04.2023 [Общество]

В Верховажье суд рассмотрел иск администрации округа к 35-летней местной жительнице о лишении её родительских прав на двоих детей.

Установлено, что семья состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, женщина нигде не работает, злоупотребляет спиртным и сожительствует с ранее судимым мужчиной. С матерью проживает только 8-летний сын, а 12-летняя дочь в 2019 году переехала к отцу и бабушке в соседний посёлок. Дети рассказали, что мать применяла к ним физическое и психологическое насилие, у неё постоянно менялись мужчины, и приходящие гости часто выпивали.

«Неоднократно малолетний сын в темное время суток самостоятельно пешком добирался из с. Верховажья к бабушке и отцу в соседний поселок из-за того, что был оставлен надолго дома один», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, женщина использовала сына как соучастника в краже: летом 2022 года она с сожителем совершила кражу спиртного в магазине, сложив украденное в рюкзак, надетый на мальчика. 17 марта 2023 года её также приговорили к условному сроку за кражу с банковской карты.

«Женщина в судебном заседании требования не признала, пояснила суду, что имеет намерение изменить образ жизни, в марте прошла противоалкогольное лечение. Отец детей в судебном заседании просил передать их на его попечение, указав, что имеет постоянную работу, проживает в квартире с бабушкой детей, имеет все необходимое для их содержания», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

Суд удовлетворил иск в полном объёме: женщину лишили родительских прав и взыскали с неё алименты на их содержание. Детей передали на попечение отцу.

Тэги: кража, дети, приговор, родительские права, лишение прав, родители, иск, суд, решение суда

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