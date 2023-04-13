В Соколе передано в суд дело мужчины, который подозревается в том, что утопил свою жену в ведре

Сокольским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве 44-летней супруги.

«Как сообщалось ранее, в январе текущего года в частном доме на ул. Западная в г. Сокол было обнаружено тело хозяйки помещения с телесными повреждениями. Криминальный характер смерти был подтвержден выводами судебно-медицинской экспертизы. По подозрению в совершении убийства был задержан 57-летний супруг женщины, который в последующем по ходатайству органов следствия судом был заключен под стражу. По версии следствия, вечером 22 января 2023 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры столкнул сидевшую на диване супругу на пол, опустил ее голову в ведро с водой и удерживал руками до тех пор, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.