ВЦИОМ: Для телезрителей патриотизм - это уверенность в исключительности страны, а для пользователей сети - правда о своей стране

13.04.2023 [Общество]

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большая часть россиян считает себя патриотами. Но патриотизм для людей имеет разное значение и на мнение россиян о том, что значит патриотизм, влияют источники информации и уровень образования.

Большая часть россиян, девять из десяти, называют себя патриотами (91%), безусловными патриотами называют себя 52%, каждый второй. 

«Быть патриотом» для россиян — значит, в первую очередь, работать и действовать во благо, для процветания страны (48%), то есть патриотизм воспринимается как вклад в общее дело. На втором месте сегодня — защита страны от любых нападок и обвинений (38%). 

Около трети опрошенных считают, что «быть патриотом» — это «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она не была», «считать себя частью своей страны» (по 32%) и стремиться к изменению положения дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее (31%). Вариант «считать, что твоя страна — лучше, чем другие страны» сегодня выбирают 18%.

При этом на понимание патриотизма оказывает влияние образование, уровень дохода, урбанизированность места жительства и модель медиапотребления. Так, люди с высшим образованием считают, что патриотизм — это работа на благо страны (59%) и улучшение положения дел в своей стране (40%). Такой же взгляд ближе людям с высокими доходами и городским жителям. А жители села чаще говорят о том, что быть патриотом, значит считать, что твоя страна лучше, чем другие страны (29% vs.7%).

Также на мнение людей влияют источники информации. Активные пользователи сети интернет воспринимают патриотизм проактивно: работать на благо страны (58%), стремиться улучшить положение дел в стране (41%), и говорить правду о своей стране (43%). А вот те, кто предпочитает в качестве источника информации телевидение, расставляют приоритеты иначе: патриотизм для телезрителей, в первую очередь, — это защита страны от любых нападок и обвинений (41%), а также уверенность, что твоя страна лучше, чем другие страны, — этот вариант телезрители называют в три раза чаще, чем активные потребители интернета (31% vs. 11%).

Когда россияне говорят о любви к родине, то прежде всего, ассоциируют это понятие с любовью к своей семье, близким, заботе о них (16%) и с местом, где родился и вырос (15%) указали на малую родину. Каждый десятый связывает любовь к родине с любовью к людям, взаимопониманием и взаимопомощью (10%). Только 9% опрошенных ответили, что любовь к родине - это готовность защищать свою страну, еще 7% считают, что любить родину, значит знать и любить историю, культуру и традиции страны, делать вклад в ее процветание и развитие. 6% россиян отметили, что любить родину — это быть патриотом и не уезжать из страны.

Молодежь 18-24 лет в большей степени чем другие возрастные группы воспринимает любовь к своей стране как знание ее культуры и истории (18%) и как вклад в ее развитие (16%). В старшей возрастной группе доминирующим является образ малой родины (20%), а семья играет наибольшую роль в группе 45-59 лет (21%).

 

Тэги: патриотизм, опросы, ВЦИОМ

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