В 2022 году вологжане сняли наличным в банкоматах 201 млрд рублей

В Вологодской области в 2022 году держатели карт расплатились банковскими картами за товары и услуги почти 373 млн раз. По сравнению с 2021 годом число таких операций выросло на 6,6%. Общая сумма безналичных платежей, совершенных с использованием банковских карт, за год составила почти 219 млрд рублей, что превысило показатель 2021 года на 7%. Такова статистика ЦБ РФ.

Владельцы карт в минувшем году совершили почти 16 млн операций по снятию наличных в банкоматах региона на сумму около 201 млрд рублей.

«Банковскими картами пользоваться удобно, но важно не забывать о защите своих денег от злоумышленников, которые постоянно придумывают новые способы обмана. Поэтому напомню, что никому нельзя сообщать срок действия карты, трехзначный код на ее обороте, а также коды из смс и пуш-уведомлений. Полезным будет также подключить смс-оповещения обо всех действиях по карте и внимательно их отслеживать», — пояснил управляющий вологодским Отделением Банка России Алексей Щербинин.

В регионе на начало 2023 года было установлено более 1,3 тыс. банкоматов и свыше 32 тыс. электронных терминалов в организациях торговли и услуг.