В Междуреченском округе сгорел гараж с техникой

13.04.2023 [Происшествия]

В Междуреченском округе сгорело здание, используемое для ремонта техники.

Сообщение о возгорании в постройке в 500 метрах от села Спас-Ямщики поступило 13 апреля в 01:26. Внутри находились автомобили КАМАЗ и Урал, а также два трактора. Владелец здания — 52-летний мужчина. Общая площадь пожара составила 480 квадратных метров. Техника сгорела, внутренняя отделка строения повреждена.

Предварительная причина происшествия — недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, гаражи, техника

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