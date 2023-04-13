В Вологодской области за сутки зарегистрировано четыре пала сухой травы

13.04.2023 [Происшествия]

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пала сухой травы.

Самый большой пожар случился в Устюженском округе. Его площадь составила девять гектаров. Инцидент произошёл в 500 метрах от деревни Новинки.

Палы площадью два и 0,5 гектаров зарегистрированы в Никольском и Вологодском округах, а в Череповецком районе пожар площадью 300 квадратных метров остановили в 50 метрах от деревни Ирдоматка.

Всего по данным ГУ МЧС по Вологодской области, с начала 2023 года в регионе зарегистрирован 31 пал травы. Их общая площадь составила почти 50 гектаров. Сотрудники ведомства напоминают, что поджигать сухую траву нельзя, а также не стоит выбрасывать окурки и стекло на полях и в лесу.

Тэги: сухая трава, пал травы, пожары
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия
В Кадуе попала под поезд и погибла 13-летняя девочка
В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки
Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных
В Шекснинском районе обнаружена свалка мертвых овец

Похожие новости

С начала сезона в Вологодской области сожжено 82 гектара сухой травы

Чаще всего палы травы регистрируются в Череповецком и Вологодском районах

908
0

В Вологодской области начались палы сухой травы

Только за минувшие сутки огнеборцы выезжали на четыре сообщения о подобных пожарах

951
0

В Сямже сухая трава загорелась из-за вылетевшей из печной трубы искры

В результате выгорело 300 квадратных метров травы

1367
0

27 палов сухой травы потушили в Вологодской области за сутки

В Шекснинском, Бабаевском, Грязовецком районах площадь возгораний превышала гектар

1617
0

Вологодские пожарные уже 100 раз выезжали на загорание мусора и травы

За последнюю неделю апреля было зарегистрировано 72 загорания мусора и 25 – травы. По-прежнему основной причиной возникновения пожаров в весенний период является человеческий фактор

1592
0

В Вологодском районе готовятся к пожароопасному сезону

Уже 4 случая палов сухой травы зарегистрировано в Вологодском районе. В целом по региону эта цифра больше в несколько раз

1537
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области за сутки зарегистрировано четыре пала сухой травы
27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем
В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране
Волейболистки «Северянки» одержали победу на предварительном этапе Высшей лиги «А»
Главе Великоустюгского округа объявлено предостережение о недопустимости срыва реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
В Вологде 23 апреля состоится большой «Экопарк» на площади Революции
Два рыбака на снегоходе провалились под лед в Вологодской области
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

4152
0
12.04.2023 [БлогоVO]

Напомним, какой ценой далось нам это «Поехали!» и кто действительно герой, а кто так, чтобы награды носить и орать на каждом углу про «дедов»

260
0
11.04.2023 [Обзор Прессы]

«Я говорил себе: держись и пой!»

353
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика