В Вологодской области за сутки зарегистрировано четыре пала сухой травы

В Вологодской области за минувшие сутки зарегистрировано четыре пала сухой травы.

Самый большой пожар случился в Устюженском округе. Его площадь составила девять гектаров. Инцидент произошёл в 500 метрах от деревни Новинки.

Палы площадью два и 0,5 гектаров зарегистрированы в Никольском и Вологодском округах, а в Череповецком районе пожар площадью 300 квадратных метров остановили в 50 метрах от деревни Ирдоматка.

Всего по данным ГУ МЧС по Вологодской области, с начала 2023 года в регионе зарегистрирован 31 пал травы. Их общая площадь составила почти 50 гектаров. Сотрудники ведомства напоминают, что поджигать сухую траву нельзя, а также не стоит выбрасывать окурки и стекло на полях и в лесу.