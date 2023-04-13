В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране

Служба исследований hh.ru, проанализировала вакансии марта, открытые в разных регионах страны, и выяснила, где предлагают самые высокие заработные платы. К сожалению, Вологды в списке высоких зарплат не оказалось.

Первое место по России заняла Магаданская область — по итогам марта средняя предлагаемая зарплата в этом регионе составила 92 960 руб., что на 34 712 руб. больше, чем в целом по России (58 248 руб.). На втором месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ (84 507 руб.), на третьем — Чукотский автономный округ (82 590 руб.).

Средняя предлагаемая зарплата в Вологодской области составила 44 600 руб., что на 23% (или на 13 648 руб.) меньше, чем по стране.

Среднее зарплатное предложение, регионы Северо-Западного ФО (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области), руб.:

По сравнению с мартом 2022 года среднее зарплатное предложение в Вологодской области уменьшилось на 551 руб. Сегодня в регионе открыто около 6,4 тысячи вакансий, из них 4% предлагают заработную плату от 150 000 руб.