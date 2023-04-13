Волейболистки «Северянки» одержали победу на предварительном этапе Высшей лиги «А».



Интрига держалась до последнего тура, в котором череповчанки принимали дебютанток турнира, «Динамо-Анапа». Матчи прошли 11 и 12 апреля. В первой игре для выявления победителя командам понадобился тай-брейк. 16:14 в пятой укороченной партии и 3:2 в матче в пользу команды Романа Самбурского.



Накануне «Северянка» решила не затягивать игру, завершив ее в трех сетах, только однажды позволив соперницам преодолеть отметку 20 очков за сет (25:18, 25:12, 25:20).

«В первом матче получила небольшую травму, подвернула голеностоп, упала. Второй матч у нашей команды выдался попроще. Психологически серьезнее настроились. Я думаю, в целом обе игры были нелёгкие, так как конец предварительного этапа чемпионата. Мы понимали, что эти игры важны, нам важна каждая победа сейчас. Возможно, это немного поддавливало. Но мы собрались. Благодарна команде, что справились с этим. Я думаю, всегда можно прибавлять в командных взаимодействиях. По итогам если говорить, то в играх с Калининградом хотелось бы больше очков набрать. Но мне кажется, что мы подходим к своему пику и на финале должны показать очень хороший результат», - сказала нападающая «Северянки» Карина Самонова, набравшая накануне 13 очков. Став самым результативным игроком команды.

«Северянка» набрала 89 очков в 36 матчах, заняв первое место на Предварительном этапе. Опередив на 4 очка курский «ЮЗГУ-Атом» и 8 - «Локомотив 2» из Калининградской области. Так же в первую шестёрку вошли команды из Мурома, Анапы и Уфы, этим 6 коллективам предстоит сыграть между собой в финальной части сезона, игры пройдут в два тура. С 24 по 30 апреля команды сыграют в Курске, 8-14 мая игры пройдут в Череповце. По итогам этих матчей и будет определен чемпион Высшей лиги «А».

