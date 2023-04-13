Главе Великоустюгского округа объявлено предостережение о недопустимости срыва реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

Прокурором области Андреем Тимошичевым проведено рабочее совещание и объявлено предостережение главе Великоустюгского муниципального округа о недопустимости срыва реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

12 апреля 2023 года, прокурор области Андрей Тимошичев провел рабочее совещание с главой Великоустюгского муниципального округа. На совещании были подняты вопросы прохождения весеннего паводка, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, содержания автомобильных дорог, благоустройства территории, а также нацпроекты.