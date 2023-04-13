Главе Великоустюгского округа объявлено предостережение о недопустимости срыва реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

13.04.2023 [Общество]

Прокурором области Андреем Тимошичевым проведено рабочее совещание и объявлено предостережение главе Великоустюгского муниципального округа о недопустимости срыва реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

12 апреля 2023 года, прокурор области Андрей Тимошичев провел рабочее совещание с главой Великоустюгского муниципального округа. На совещании были подняты вопросы прохождения весеннего паводка, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, содержания автомобильных дорог, благоустройства территории, а также нацпроекты.

«В связи с крайне низкими темпами освоения органами местного самоуправления денежных средств, выделенных в рамках национального проекта „Жильё и городская среда“ на приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, прокурором области главе Великоустюгского муниципального округа объявлено предостережение о недопустимости срыва реализуемого на территории округа указанного национального проекта. Главе округа также разъяснено, что нарушение сроков выполнения запланированных мероприятий может повлечь наступление негативных последствий, в том числе привлечение его к предусмотренной законом ответственности», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

 

Тэги: нацпроекты, жилье

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