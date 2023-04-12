Два рыбака на снегоходе провалились под лед в Вологодской области

12.04.2023 [Происшествия]

Два рыбака на снегоходе провалились под лед в Кирилловском районе Вологодской области. Это произошло 12 апреля около 14:00 на Волго-Балтийском канале.

– Мужчин спасло то, что они за собой тянули лодку и сани, которые долгое время оставались на плаву. Рыбаки смогли вызвать спасателей, хотя телефон одного из них утонул вместе с курткой, – рассказал о происшествии Сергей Тюлютин, старший государственный инспектор Центра ГИМС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, спасатели вскоре добрались до места происшествия и вытащили пострадавших из воды.

Напоминаем, что выход на лед сейчас запрещен на всей территории Вологодской области. 
 

Тэги: провалился под лед, рыбаки, рыбак

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