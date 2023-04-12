В Вологде меняют искусственное покрытие на стадионе «Динамо»

Средства на благоустройство футбольного поля на стадионе «Динамо» были выделены из городского бюджета. Новое искусственное покрытие для футбольного поля, оборудование и спортивный инвентарь город получил благодаря поддержке Российского футбольного союза безвозмездно. На данный момент рабочие уже демонтировали старое покрытие и перешли к выравниванию площадки для установки нового газона.

«Предыдущий газон был положен на стадионе в 2005 году. При этом средний срок службы покрытия составляет 7 лет. В прошлом году мы обратились с ходатайством о предоставлении нового покрытия в Российский Футбольный Союз. Руководство Союза ходатайство одобрило. На безвозмездной основе нам предоставили современное качественное покрытие, которое соответствует требованиям FIFA для проведения игр на профессиональном уровне. В комплект также входят новые ворота, скамейки запасных и угловые флаги. Общая сумма поддержки оценивается в 13 млн рублей. Планируем в течение полутора месяцев завершить монтажные работы на „Динамо“. Затем мы сможем начать тренировочный процесс и соревнования уже на обновленном стадионе», — рассказал начальник Управления физкультуры и массового спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

На проведение строительно-монтажных работ по замене искусственного покрытия выделено 18 миллионов рублей из городского бюджета. Сейчас рабочие подготавливают основание под новое поле, для этого они демонтируют старую подложку. Затем специалисты приступят к склейке и укладке нового покрытия, подсыпке основания кварцевым песком. Новое поле просыплют резиновой крошкой, установят спортивный инвентарь. Работы планируют завершить до конца мая.

Отметим, на стадионе «Динамо» в этом году также обновят общественные туалеты. Для проведения развлекательных мероприятий на территории стадиона на средства инвесторов была установлена сцена. Сейчас ведутся переговоры с представителями бизнеса о замене изношенных сидячих мест на трибуне.

Напомним, вологодский футбольный клуб получает помощь от Российского футбольного союза после того, как СШОР города получила статут Детского спортивного центра в 2020 году. Благодаря поддержке от РФС в школе появились оборудование для тренировок и малые футбольные поля размерами 21×41 и 31×61 на ул. Варенцовой, 1.

Добавим, что в Вологде уделяется большое внимание развитию физической культуры и спорта. При поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в этом году открылся новый Ледовый дворец, будут сданы ФОК «Золотая шайба» и стадион «Витязь». Кроме строительства и реконструкции крупных объектов для профессиональных занятий спортом, открываются и спортивные площадки для любителей в шаговой доступности. Это спортивные площадки во дворах, построенные по программе «Народный бюджет ТОС», ФОКОТы, современные стадионы у школ и т. д.