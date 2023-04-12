На реках Великого Устюга не осталось заторов

12.04.2023 [Общество]

На реках Великого Устюга уже нет ледяных заторов, пошла чистая вода. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

«Ледовая обстановка находится под полным контролем. Вовремя проведенные превентивные мероприятия дали необходимый эффект. Дноуглубительные работы, срезка перекатов и строительство инженерных сооружений обеспечили стабильное прохождение паводка. В этом году была проверена на прочность дамба, которую мы возвели для защиты города от подтоплений. Противопаводковое сооружение доказало эффективность: выдержало напор стихии и не позволило повториться катастрофическим последствиям 2016 года», — заявил губернатор.
 

Тэги: половодье, вода

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