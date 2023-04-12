В Череповце пьяный мужчина украл собаку, привязанную у магазина

12.04.2023 [Происшествия]

В Череповце полицейские раскрыли кражу питомца 41-летней местной жительницы.

В отделение полиции собаку породы джек-рассел-терьер привёл 40-летний мужчина. Он пояснил, что увидел пса у своего соседа, который злоупотребляет спиртным и решил, что тот украл пса. Сосед же сказал ему, что животное увязалось за ним у магазина, но собака не выглядела бродячей.

Разыскав хозяйку животного, полицейские выяснили, что та привязала собаку у магазина, а сама зашла за покупками. Выйдя на улицу, она увидела, что пёс исчез, и написала объявление о пропаже в соцсети.

«Череповчанин 1969 г. р., у которого был обнаружен чужой домашний питомец, признал свою вину. По словам мужчины, он давно мечтал о собаке такой породы, но не имел финансовой возможности ее приобрести, а на кражу пошел под воздействием алкоголя», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 54-летнему подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: собака, кража, пьяный, уголовное дело

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