Дискуссия на тему «Петербург – мифы и реалии» состоится в Вологде 13 апреля

12.04.2023 [Культура]

Дискуссия на тему «Петербург – мифы и реалии» состоится 13 апреля в Вологодской областной картинной галерее.

В дискуссии примут участие:

  • Ирина Борисовна Балашова, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Вологодской области, заместитель директора по науке Вологодской областной картинной галереи,
  • Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук, профессор, лауреат Государственных премий Вологодской области в сфере образования и культуры, заведующий кафедрой литературы ВоГУ,
  • Евгений Алексеевич Стариков , историк, краевед, заместитель главного редактора областной газеты «Красный Север»,
  • Лейла Махмудова, студентка кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ

Встреча пройдет в рамках выставки «Мост культур: Петербург – Вологда» к 320-летию основания Санкт-Петербурга.

Начало мероприятия 13 апреля в 18:00 в арт-холле главного здания Вологодской областной картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, 5-й этаж.

Вход по музейному билету.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: дискуссия, встреча, лекция

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