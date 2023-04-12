Дискуссия на тему «Петербург – мифы и реалии» состоится в Вологде 13 апреля

Дискуссия на тему «Петербург – мифы и реалии» состоится 13 апреля в Вологодской областной картинной галерее.

В дискуссии примут участие:

Ирина Борисовна Балашова, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Вологодской области, заместитель директора по науке Вологодской областной картинной галереи,

Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук, профессор, лауреат Государственных премий Вологодской области в сфере образования и культуры, заведующий кафедрой литературы ВоГУ,

Евгений Алексеевич Стариков , историк, краевед, заместитель главного редактора областной газеты «Красный Север»,

Лейла Махмудова, студентка кафедры архитектуры и градостроительства ВоГУ

Встреча пройдет в рамках выставки «Мост культур: Петербург – Вологда» к 320-летию основания Санкт-Петербурга.

Начало мероприятия 13 апреля в 18:00 в арт-холле главного здания Вологодской областной картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, 5-й этаж.

Вход по музейному билету.

Возрастные ограничения: (12+).

