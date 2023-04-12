Праздничная этнографическая программа «Светлая Пасха» состоится в музее «Семенково» 16 апреля

12.04.2023 [Культура]

Праздничная этнографическая программа «Светлая Пасха» состоится в музее «Семенково» 16 апреля.

В программе: водосвятный молебен, сельский сход, экскурсии с элементами театрализации, уличное гуляние, пасхальные народные игры, интерактивное занятие в сельской школе, мастер-классы по росписи крашеных яиц и пряников, изготовлению в технике валяния корзиночки под пасхальное яичко, куклы – «вербницы», плетению пояса и многое другое.

– В чудесный весенний день, утверждающий торжество жизни над смертью, раздастся колокольный звон, и откроет свои врата Георгиевская церковь. В торжественной и одновременно уютной атмосфере храма пройдет водосвятный молебен. Настоятель храма Воскресения Христова села Молочное иерей Иоанн Фомин осветит принесенные крашенные яички и пасхальные куличи, а после выплеснется праздник на деревенскую улицу, – рассказывают о мероприятии сотрудники музея. – В лучших сарафанах и нарядах выйдет деревенская молодежь гулять, радуясь солнцу, яркому свету. На высоких местах пляски заведут, качели раскачают. Далеко полетит веселый заливистый девичий смех под перебористые наигрыши гармони. Ребятня станет крашеные яички по желобкам катать: у кого дальше укатится, тот домой горсть яичек принесет, а кто и с пустыми руками уйдет. По деревенским дворам пройдут Христославы, в надежде получить заветное яичко в Христов день.

Также на празднике в музее будет работать кафе «Молочная лавка», планируется катание на лошадях.

Программа пройдет 16 апреля с 12:00 до 15:00 у музее «Семенково» в Вологодском районе - 12-й км автодороги «Вологда-Медвежьегорск» («Вологда-Кириллов»). Автобусом «Вологда-Молочное». Остановка «Семенково» (Расписание движения автобусов)

Входные билеты можно приобрести заранее и непосредственно в день посещения музея.

Подробнее о мероприятии на странице музея в социальной сети.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: Пасха, Музей Семенково, Семенково

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